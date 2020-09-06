Футболист ЦСКА Ахметов приступил к тренировкам в общей группе

https://static.news.ru/photo/3292b104-f044-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Ильзат Ахметов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, восстанавливающийся после июньской операции на плече, прошёл контрольное обследование и приступил к тренировкам в общей группе.

Ильзат приступил к работе в общей группе с ограничениями. О возобновлении тренировок Ахметова в полноценном режиме ПФК ЦСКА сообщит дополнительно, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне 22-летний футболист провёл за ЦСКА 30 матчей, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. В московский клуб он перешёл из казанского «Рубина» в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, в начале июня Ильзата Ахметова прооперировали в Германии. Футболисту сделали артроскопию на левом плечевом суставе. «Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место», — написал Ахметов в соцсетях.