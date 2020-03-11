Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

23-летний защитник клуба «Ганновер» Тимо Хюберс стал первым профессиональным футболистом из Германии, который заразился инфекцией коронавируса.

В связи с этой информацией немецкий клуб, выступающий во второй Бундеслиге, проверяет всех членов коллектива — от футболистов до тренеров и персонала.

Предполагается, что защитник заразился на одном из публичных мероприятий.

Футбольный клуб «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.

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