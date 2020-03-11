23-летний защитник клуба «Ганновер» Тимо Хюберс стал первым профессиональным футболистом из Германии, который заразился инфекцией коронавируса.
В связи с этой информацией немецкий клуб, выступающий во второй Бундеслиге, проверяет всех членов коллектива — от футболистов до тренеров и персонала.
— Hannover 96 (@Hannover96)
#H96-Profi Timo #HÃ¼bersist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-JÃ¤hrige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein https://t.co/MBVQOdDnI1 March 11, 2020
Предполагается, что защитник заразился на одном из публичных мероприятий.
Футбольный клуб «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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