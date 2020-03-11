https://static.news.ru/photo/f50cc672-6398-11ea-b1f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

23-летний защитник клуба «Ганновер» Тимо Хюберс стал первым профессиональным футболистом из Германии, который заразился инфекцией коронавируса.

В связи с этой информацией немецкий клуб, выступающий во второй Бундеслиге, проверяет всех членов коллектива — от футболистов до тренеров и персонала.

#H96 -Profi Timo #HÃ¼bers ist positiv auf das #Corona -Virus getestet worden. Da der 23-JÃ¤hrige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Предполагается, что защитник заразился на одном из публичных мероприятий.

Футбольный клуб «Хетафе» отказался лететь в Милан на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.