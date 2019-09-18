https://static.news.ru/photo/71ee10e4-da08-11e9-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба не сможет помочь команде в течение двух-трёх недель из-за травмы, полученной во вторник в матче Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии».

Пресс-служба клуба сообщила, что проведённые тесты показали у футболиста травму подколенного сухожилия левой ноги. По информации испанской газеты Sport, Альба пропустит две-три недели и сможет помочь «Барселоне» не раньше 2 октября в матче Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

[ÚLTIMA HORA] Las pruebas realizadas han confirmado la lesión muscular de Jordi Alba



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Матч «Барселоны» против дортмундской «Боруссии» завершился со счётом 0:0, о чём ранее писал News.ru.