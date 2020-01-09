Голкипер «Сочи» Евгений Фролов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, чего не хватило команде в первой части сезона, чтобы показывать достойный результат, а также поделился своим мнением относительно перестановок на тренерском мостике южан.

— «Сочи» занимает не то место, на которое рассчитывал. Но можете что-то хорошее вспомнить из первой части сезона?

— Что можно сказать позитивного, если команда находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России? В том, что у нас пока ничего не получается, позитивного мало. Из хорошего могу лишь отметить погоду в городе Сочи.

— Показалось, что в последних играх южане несколько встрепенулись после смены главного тренера и начали исправлять сложившуюся ситуацию.

— Да, команда «зашевелилась», настроение поменялось, ребята задвигались. Начали пытаться играть в футбол, так как у нас поменялись тренировки. Но за две встречи до конца года мы мало что смогли сделать, времени у нас не так много в принципе оставалось.

— Почему коллектив был очень нестабилен по ходу сезона? Хорошие матчи чередовались с откровенно провальными.

— Здесь много факторов того, почему всё сложилось так нестабильно: и ротация состава, и физическая готовность, и другие вещи. В ряде матчей соперник позволял нам показать свой лучший футбол. Любая команда в сезоне покажет несколько достойных игр. Вот с нами так и произошло.

Евгений Фролов pfcsochi.ru

— Многие считают, что одной из главных проблем «Сочи» явилось то, что в коллективе были группировки: ребята, которые приехали из «Зенита», держались отдельно, остальные — отдельно. Так ли это?

— У нас очень дружный коллектив, каждый исполняет свою задачу. Просто не было человека, который смог бы объединить это в одно целое, сделать команду. К сожалению, ни в раздевалке, ни где-то ещё не нашлось такой персоны. В общении никаких проблем не было, вне футбола мы были достаточно дружны.

— Вы переходили в команду в статусе основного вратаря «Оренбурга». Думаю, что вы сами не особо довольны тем, в какой ситуации оказались, ведь игрового времени вам практически не давали. У южан слишком большая конкуренция?

— Я абсолютно недоволен этим положением. Когда я переходил в «Сочи», то рассчитывал на большее. Но сложилось так, как сложилось. Конкуренция в команде у вратарей нормальная, атмосфера у нас рабочая. Понятно, что все хотят получать время, но решает тренер. Да, в «Оренбурге» мне доверяли, верили, а здесь получается, что я просто не пришей рукав. Не сказал бы, что я оказался бесполезен, но есть ощущение того, что я не нужен. Особенно это проявилось в концовке первой части сезона. Во встрече с «Уфой» я появился с первых минут, вроде бы неплохо себя проявил, но меня не поставили на следующую игру. Это обидело и расстроило больше всего. По не понятным для меня причинам всё это произошло.

— Не было ли разговоров с руководством на тему вашего будущего в «Сочи»?

— Были разговоры летом, в конце августа, когда ко мне обратились две команды. Тогда была возможность сменить обстановку. Я пообщался с руководством, и там был такой посыл, что Фролов нужен «Сочи», хотели, чтобы я остался. В итоге так и поступил, не став рассматривать те предложения. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, я так понимаю, что позиция уже поменялась. Конкретных разговоров на эту тему не было, но я очень хочу играть, никуда это желание деть не получится. Посмотрим, как дальше всё сложится.

— Теперь команду возглавил экс-наставник «Оренбурга» Владимир Федотов, с которым вы работали в прошлом сезоне. Рассчитываете на то, что сейчас вам точно дадут шанс проявить себя?

— То, что он меня знает, — это ему плюс (улыбается), будет ему полегче в команде. Я ни на что не рассчитываю, тут неважно, кто будет главным тренером: друг, брат, сват. Надо исходить из того, что основной состав определяет главный тренер. Ни на какую поблажку я не рассчитываю, только на свои силы. Буду прикладывать максимум усилий, а там будет видно. Повторюсь, никаких гарантий никто мне дать не может, я должен доказать свою состоятельность на тренировках.

— Когда шла волна слухов по поводу отставки Александра Точилина, то не давило ли это на коллектив? Слухи зачастую негативно сказываются на команде.

— Знаете, перемены в команде назрели, они должны были произойти. На ребят это точно не давило, а оказывало ли это какое-то влияние на главного тренера — надо у него спрашивать. Думаю, что в любом случае да, так как разговоры эти не самые приятные. В итоге получилось так, как получилось.

Александр Точилин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Чего не хватило Точилину, чтобы проявить себя в «Сочи»? Перспективный тренер, вывел команду в премьер-лигу.

— Здесь сыграло свою роль огромное количество факторов. Думаю, что по прошествии определённого количества времени, остыв и посмотрев на всё это со стороны, он сам сможет сказать, чего ему не хватило и как дальше действовать. Точилин получил колоссальный опыт, который, надеюсь, ему пригодится. Желаю ему всяческих успехов в его тренерской карьере.

— Вы по ходу чемпионата неожиданно пристрастились к хоккею и даже начали поигрывать за какую-то команду. Как так получилось?

— Получилось всё интересно. Меня пригласили на съёмки для одного YouTube-канала, там была женская хоккейная команда. Попросили поиграть в воротах, а затем сравнить свои ощущения с теми, что я испытываю в футболе. Полностью экипировали, а в итоге мне всё очень понравилось. Подумал о том, а почему бы и нет, раз уж в карьере у меня небольшая творческая пауза произошла (улыбается). В «Сочи» я не играю, а форму как-то нужно же поддерживать. Хотелось заниматься чем-то интересным, новым, развивать себя. Решил, что буду ходить на тренировки, мне буквально пять минут добираться до всех этих ледовых площадок. Приобрёл себе форму хоккейную. Я ещё в детстве очень хотел попробовать себя в этом виде спорта. Таким образом, мне предложили играть за коллектив, заявили в Ночную хоккейную лигу. Я с радостью откликнулся. Так получилось, что даже несколько матчей удалось провести. Очень доволен. Даже находясь в отпуске в Москве, я приходил на коробку, которая находится у меня на районе, ходил и играл с ребятам в хоккей, правда, уже в качестве полевого. Иногда выступал в роли тренера вратарей, рассказывая ребятам различные секреты, могу им уже что-то подсказывать.

— Раньше журналистам вы в шутку представлялись Львом Яшиным, а теперь фактически пошли по его стопам, ведь легенда «Динамо» и сборной СССР тоже с большим удовольствием занимался хоккеем. Так?

— Знаете, теперь я понимаю, откуда у Льва Ивановича такая особая техника появилась. Раньше ведь зимой все занимались хоккеем, а летом — футболом. Игра с шайбой закаляет и дух, и тело — как физически, так и ментально. Уследить за шайбой весьма проблематично, скорости высокие, если сравнивать с футболом. Реакция принятия решения должна быть на феноменальном уровне. Там надо закрывать шайбу своим корпусом, даже порой героически на неё бросаться. Это всё повлияло на манеру игры в воротах в футболе. Эта гениальность Яшина связана как раз с хоккеем. Чем больше занимаюсь этим видом спорта, тем больше это понимаю. Человек не должен зацикливаться на чём-то одном, у него должно быть хобби, которое даёт некую отдушину. Хоккей мне дарит радость, новые эмоции. На тренировках ребята порой очень удивляются и смеются, когда я прыгаю за шайбой по-футбольному. Это редко где увидишь (смеётся).

— То есть хоккей помог вам уйти от плохих мыслей, когда не получали игровую практику в «Сочи»?

— Да, конечно. И притом это отличная возможность поддерживать свою физическую форму, психологическое состояние. Это позволяет быть в тонусе, так как без игр тяжело. Нравится борьба и скорость, которые есть в хоккее. Каждому советую попробовать себя в данном виде спорта.