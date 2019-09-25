Фото: Panoramic/Global Look Press

Авторитетной французское издание L’Equipe поблагодарила российского полузащитника «Монако» Александра Головина за дубль в ворота «Ниццы» в матче 7-го тура Лиги 1.

Издание в своём Twitter-аккаунте выложила фотографию с благодарностью: Spasiba Golovin.

За счёт великолепной игры Головина «Монако» обыграл «Ниццу», — говорится в тексте сообщения.

Полузащитник сборной России Головин назвал матч седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы», который закончился победой «монегасок» со счётом 3:1, лучшим в своей карьере, писал News.ru.

News.ru в соцсетях