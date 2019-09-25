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Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин назвал матч седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы», который закончился победой «монегасок» со счётом 3:1, лучшим в своей карьере.

Во французской карьере, наверное, действительно лучший. Наконец, одержали первую победу в чемпионате, — цитирует Головина «Спорт-Экспресс». 23-летний российский хавбек забил в игре два мяча и сделал голевую передачу на нападающего...