Французский вратарь сломал ногу в матче с украинской «Зарей» Вратарь бельгийского «Гента» Нарди сломал ногу при ударе от ворот

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский вратарь бельгийского клуба «Гент» Поль Нарди сломал ногу при ударе от ворот, сообщили на странице команды в соцсети Twitter (X). Спортсмен получил перелом в матче против украинской «Зари» в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций.

Наши мысли обращены к Полю. Вердикт тяжелый. Он получил открытый перелом. Мужайся, Поль, — сообщили в «Генте».

Француз сломал ногу на 69-й минуте встречи. Голкипера заменили и унесли с поля на носилках.

Матч проходил в Генте. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В конце ноября в Адыгее после матча чемпионата республики по футболу произошла массовая драка с участием спортсменов и болельщиков. СМИ писали, что конфликт вспыхнул после оскорбления со стороны фаната команды «Урожай» в адрес футболиста из «Кавказа». Разнимать участников потасовки пришлось полицейским. Сам матч завершился ничьей. Глава федерации футбола Адыгеи Нурбий Хакунов отметил, что во время турнира игроки вели себя по-джентельменски и в целом матч получился очень хорошим.

В октябре стало известно о смерти чемпиона мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтона. СМИ писали, что 86-летний Чарльтон скончался после того, как упал и ударился о подоконник в доме престарелых.