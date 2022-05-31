Французские власти обвинили тренера «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ Глава МВД Франции: Клопп призывал болельщиков приехать в Париж без билетов

Юрген Клопп / Фото IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам во время финального матча Лиги чемпионов против «Реала». По словам главы ведомства, немецкий специалист призывал английских болельщиков приезжать во Францию даже без билетов, пишет Daily Mirror.

Эти проблемы есть только в футболе с участием некоторых английских клубов. <...> Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. И напомню, что именно тренер «Ливерпуля» несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов, — сказал Дарманен.

Матч прошел на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Перед игрой тысячи болельщиков попытались проникнуть на стадион с фальшивыми билетами. Из-за этого многие фанаты, у которых были настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор.

Ранее министр спорта Франции Алели Удеа-Кастера заявила, что почти три тысячи болельщиков с билетами не смогли попасть на финал Лиги чемпионов. По ее словам, правительство обратилось к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой обеспечить компенсацию пострадавшим.