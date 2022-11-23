Франция стартовала на ЧМ-2022 с крупной победы над Австралией Сборная Франции обыграла команду Австралии на чемпионате мира-2022 в Катаре

Сборная Франции обыграла команду Австралии в групповом этапе чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Первый мяч был забит на 9-й минуте, отличился форвард сборной Австралии Крэйг Гудвин. Но еще в первом тайме французы отыгрались и вышли вперед: на 27-й минуте счет сравнял Адриан Рабьо («Ювентус»), а на 32-й ворота австралийцев поразил Оливье Жиру («Милан»).

Во втором тайме действующие чемпионы мира забили еще два мяча: сначала, на 68-й минуте, отличился Киллиан Мбаппе (ПСЖ), а спустя три минуты Жиру оформил дубль.

Таким образом, сборная Франции возглавила группу D, в другом матче квартета команды Дании и Туниса сыграли 0:0.

Ранее во вторник, 22 ноября, Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна, и первый, который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.