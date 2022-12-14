«Франции будет нелегко»: экс-игрок ЦСКА дал прогноз на второй полуфинал ЧМ Бывший игрок ЦСКА Корнаухов заявил, что вторым финалистом ЧМ станет Франция

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй полуфинальный матч на ЧМ по футболу в Катаре между Францией и Марокко, вероятно, будет развиваться таким же образом, как встречи марокканцев с Испанией и Португалией на предыдущих этапах плей-офф мундиаля, заявил в разговоре с NEWS.ru бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов. По его словам, африканский коллектив будет плотно и компактно обороняться. Бывший спортсмен отметил, что в целом грамотная и дисциплинированная защита нехарактерна для команд с того же континента, однако сборная Марокко наполнена классными игроками. Корнаухов заметил, что французам будет непросто, но все же марокканцам будет действительно тяжело выдержать такой высокий уровень третью игру подряд. Специалист «поставил» на европейцев.

Игроки из Африки были записными аутсайдерами и против Испании, и против Португалии. Однако именно они прошли дальше. Можно до встречи разложить все по полочкам, но в футболе слишком весомые роли играют различные нюансы и человеческий фактор. Франции будет нелегко, но я не думаю, что марокканцы сейчас в том состоянии, чтобы пройти в финал, — заявил Корнаухов.

Эксперт не согласился с мнением, что этот полуфинал станет «игрой до гола», а африканцы «посыпятся», если пропустят первыми. Он аргументировал свою позицию тем, что Марокко — опытная команда, которая при разных условиях будут выдерживать ритм игры и искать свои варианты.

На пути к финалу марокканцы в играх на вылет в серии пенальти одолели Испанию, а затем с минимальным счетом (1:0) оказались сильнее Португалии, лишив Криштиану Роналду шанса стать чемпионом мира. Французы же после группового этапа уверенно прошли Польшу (3:1), а затем выбили англичан (2:1).

Победитель матча Хорватия-Марокко сыграет в финале с Аргентиной, которая обыграла команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:0.