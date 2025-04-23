Форварду «Реала» грозит отстранение от футбола FIFA может отстранить Винисиуса на два года за нарушение кодекса этики

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Винисиус

Бразильский форвард испанского «Реала» Винисиус может получить двухгодичную дисквалификацию из-за нарушения кодекса этики FIFA, передает Tuttosport. Речь идет о последствиях участия спортсмена через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которая контролируется его отцом и агентом, в покупке акций профессиональных клубов. В Tiberis Holding do Brasil такие действия сочли конфликтом интересов и подали соответствующую жалобу в следственную палату комитета по этике FIFA.

Фактически, согласно правилам, риск заключается в изменениях на рынке и соревнованиях: от преимуществ в личных контрактах, которые может получить футболист-владелец, до возможности повлиять на спортивные результаты и результаты до аномальной привлекательности для других футболистов и потенциальных налоговых злоупотреблений, — сказано в материале.

В частности, Винисиус владеет акциями клубов из Бразилии и Португалии. В его планы входит покупка доли в одной из испанских команд. В случае признания спортсмена виновным в нарушении кодекса этики FIFA ему грозят не только дисквалификация и штраф, но и обязательство реализовать свои акции.

Ранее вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил оценку 6,0 по итогам встречи 30-го тура Лиги 1 против «Гавра» (2:1). По данным статистического портала, российский футболист признан худшим игроком этого матча.