Форвард «Спартака» сравнил себя с Робертом Левандовски

https://static.news.ru/photo/8bcd8c9e-aff2-11eb-93fe-96000091f725_660.jpg Александр Соболев Фото: a.sobolev97/instagram.com

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, какие есть сходства между ним и форвардом «Баварии» Робертом Левандовски. Слова форварда передаёт пресс-служба «красно-белых».

По словам футболиста «Спартака», ему ещё предстоит приложить много усилий, чтобы достичь уровня польского нападающего. Однако уже сейчас есть некоторое сходство между ними — оно проявляется в манере забивать голы.

Поляк не забивает суперкрасивые мячи, голы у него в основном рабочие. Из-за этого может показаться, что всё легко. Но на самом деле он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы, наверное, немного похожи. Не думаю, что этот скилл развивается. Это скорее природное, — сказал форвард.

Александр Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года. Всего в сезоне-2020\2021 на счету нападающего 20 матчей в чемпионате России, 13 забитых мячей и две голевые передачи.

После 28 тура «Спартак» занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В предпоследнем туре «красно-белые» встретятся с подмосковными «Химками» 10 мая.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с российским нападающим Антоном Заболотным, который является воспитанником «армейской» школы, но за основную команду ещё не играл.