Форвард «Спартака» Соболев травмировался в товарищеском матче

https://static.news.ru/photo/9772b34e-694d-11eb-b2e5-96000091f725_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

23-летний форвард московского «Спартака» Александр Соболев в товарищеском матче с «Ригой» получил травму колена. Игрок был заменён.

Соболев не смог доиграть даже первые десять минут встречи. Он столкнулся с футболистом латвийской команды. Это произошло на девятой минуте матча. Спортсмен был сразу же заменён. Самостоятельно покинуть поле он не смог. Как выяснилось позднее, Соболев получил травму колена. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Спартак» 20 февраля проведёт кубковую встречу со столичным «Динамо» за выход в четвертьфинал турнира. Травмированный Соболев может пропустить этот матч.

Форвард выступает за столичный клуб с прошлого года. В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей в разных турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Соболев забыл свой паспорт в пустыне. Об этом рассказала его супруга Елена.

Известно, что в настоящее время «Спартак» находится на сборах в Дубае.