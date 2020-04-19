Форвард «Спартака» Шюррле помог тренерам и легионерам улететь в Германию

https://static.news.ru/photo/9aa02154-8272-11ea-b591-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немецкий нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле организовал для главного тренера Доменико Тедеско и партнёров по команде частный авиарейс в Германию. Они не могли покинуть Россию из-за закрытых границ.

Шюррле успел улететь в Берлин до ввода ограничений. Он отправил в Россию частный самолёт, чтобы спортсмены и тренеры смогли вернуться в Германию. Вместе с Тедеско из Москвы улетели тренер вратарей Макс Урванчки, француз Самюэль Жиго, голландец Гус Тил и чех Алекс Крал.

Как пишет Bild, других вариантов для возвращения домой у спортсменов и тренеров не было.

Урванчки рассказал журналистам, что спортсмены сначала попросили помощи в немецком посольстве, но их не пустил охранник. Он дал им телефон горячей линии, но там футболистам не смогли помочь. После этого спортсмены и тренеры воспользовались предложением Шюррле. Урванчки заявил, что самолёту полтора часа не давали разрешение на взлёт. Улететь удалось только незадолго до полуночи.

В середине марта российские власти ограничили въезд для иностранцев до 1 мая. Исключение было сделано для транзитных пассажиров, сотрудников диппредставительств, водителей грузовых автомобилей и экипажей воздушных и морских судов.

С 28 марта были полностью закрыты границы страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать рейсы для эвакуации россиян из-за рубежа.

NEWS.ru писал, что футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплат на четыре месяца. Эти меры призваны помочь команде справиться с последствиями кризиса. Гендиректор клуба Гвидо Фиенга поблагодарил футболистов и главного тренера Паула Фонсеки за понимание ситуации.