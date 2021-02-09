Форвард «Спартака» рассказал, сколько стоит минута опоздания на тренировку

https://static.news.ru/photo/d292a480-6ad7-11eb-80b1-96000091f725_660.jpg Эсекьель Понсе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о системе штрафов, установленной главным тренером команды Доменико Тедеско. Игрок признался, что в этом отношении наставник строго следит за дисциплиной.

Особенность — штрафы. Например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании — платишь. Одна минута стоит сто евро. Я пару раз попадался, — приводит слова Понсе Sport24.

Вместе с тем, по словам аргентинского форварда, в команде нет штрафов за лишний вес. И вовсе не потому, что тренер закрывает глаза за нарушения режима питания — просто таких проблем в «Спартаке» нет.

Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого ты приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом, — пояснил Понсе.

«Спартак» на днях завершил сбор в ОАЭ, в рамках которого провёл три контрольных матча и все три выиграл. Москвичи одержали волевые победы над узбекским «Пахтакором» и белорусским «Шахтёром» с одинаковым счётом 2:1, а также разгромили «Ригу» 4:0. Понсе в этих играх забил один мяч — он поразил ворота «Риги» с пенальти.

Уже 20 февраля «Спартак» возобновит сезон матчем 1/8 финала против столичного «Динамо». А 28 февраля «красно-белые» в рамках 20-го тура РПЛ примут казанский «Рубин».

На данный момент «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице российского первенства, набрав 35 очков. Команда Тедеско на два балла отстаёт от ЦСКА и на четыре — от лидирующего «Зенита».

Как писал NEWS.ru, Доменико Тедеско в разговоре с журналистами заявил, что может вернуться в столичный коллектив. Для этого будет нужно, чтобы ещё одного заключения контракта с немецким наставником захотел сам клуб и болельщики. Тедеско покинет «Спартак» летом после прекращения действия договора. От продления контракта тренер отказался.