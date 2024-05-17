Форвард «Спартака» освобожден из-под стражи в Дубае Het Parool: футболист Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Форварда «Спартака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщает нидерландское издание Het Parool. Однако игроку запрещено покидать территорию ОАЭ.

Ранее сообщалось о закрытии дела в отношении спортсмена по факту ДТП. Как сообщала местная прокуратура, суд в скором времени должен решить его судьбу в связи с требованием Нидерландов об экстрадиции.

Нападающего московского «Спартака» задержали в Дубае после ДТП. Вскоре стало известно, что его арестовали. В Нидерландах спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, а также к полутора годам по делу о нападении. Европейская страна потребовала выдать подозреваемого.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Промес имеет хорошие шансы избежать экстрадиции в Нидерланды, поскольку приговор был вынесен в его отсутствие. Он отметил, что правосудие ОАЭ имеет практику отказывать в экстрадиции, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что клубу стоит расторгнуть контракт с легионером. Он признался, что не видит разницы в игре красно‑белых с Промесом или без него.