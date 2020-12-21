Форвард «Милана» Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии

https://static.news.ru/photo/a32f2a46-42d3-11eb-b01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий итальянского «Милана» установил историческое достижение в матче 13-го тура Серии А против «Сассуоло». Португальский форвард открыл счёт всего через 6,2 секунды после стартового свистка.

Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Италии. «Россонери» разыграли мяч с центра поля, Хакан Чалханоглу сделал разрезающий пас на Леау, и тот, ворвавшись в чужую штрафную, точным ударом отправил мяч в сетку.

Leao mete el gol mÃ¡s rÃ¡pido en la historia de la Serie A!

pic.twitter.com/zhpFVcgQaa — Andres Agulla (@aagulla_espn) December 20, 2020

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Паоло Поджи. В 2001 году, выступая за «Пьяченцу», он забил «Фиорентине» через 8,9 секунды после начала матча.

Перед матчем с «Сассуоло» «Милан» лидировал в Серии А, набрав 28 очков после 12 туров. На счету «красно-чёрных» до сих пор ни одного поражения, они на балл опережают исторических соперников из «Интера».

Ранее NEWS.ru писал, что выступающего за итальянскую «Аталанту» россиянина Алексея Миранчука высоко оценил главный тренер команды Джанпьеро Гасперини. В преддверии матча с «Ромой» он отметил, что лучшим качеством Миранчука является последний пас. Гасперини заметил, что тренерскому штабу ещё необходимо раскрыть все возможности российского полузащитника.

«Аталанта» и «Рома» также встретятся в воскресенье, 20 декабря. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.