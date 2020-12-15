Форвард «Локомотива» Зе Луиш заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/83176320-3ef7-11eb-ab55-fa163e074e61_660.jpg Зе Луиш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форвард футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Зе Луиш, восстанавливающийся от тяжёлой травмы, заразился коронавирусом.

Об этом представитель клуба рассказал ТАСС. 1 декабря нападающий сломал стопу в матче Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбург». 3 декабря Зе Луиш вылетел в Рим, где ему должны сделать операцию. Перед поездкой 29-летний форвард сдал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным. Однако уже в Риме медики получили новые данные.

Зе Луиш сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. Он ждёт выздоровления, после чего сможет перенести операцию, — сообщил собеседник агентства.

«Локомотив» занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов, соперниками москвичей, помимо австрийского клуба, были мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико». «Локомотив» набрал три очка, не одержав ни одной победы. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб идёт на седьмом месте с 28 очками.

Зе Луиш выступает за «Локомотив» с лета 2020 года, он провёл 11 матчей за «железнодорожников» и забил один гол. С 2015 по 2019 год форвард сборной Кабо-Верде играл за московский «Спартак».

30 ноября стало известно о заражении коронавирусом польского полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, передавал NEWS.ru.