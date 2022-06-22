Форвард «Ливерпуля» Мане перешел в «Баварию»

Фото: Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press

Садио Мане

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию», сообщается на сайте мюнхенского клуба. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2025 года, финансовые условия сделки не уточняются.

Мане — мировая звезда. Его переход подчеркивает привлекательность «Баварии» и повышает престиж всей Бундеслиги. Болельщики приходят на стадионы, чтобы посмотреть на таких уникальных футболистов, — заявил президент мюнхенцев Герберт Хайнер.

Сам Мане отметил, что был польщен интересом такого клуба, как «Бавария». Он также назвал переход новым вызовом для себя.

Сенегалец выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Он выиграл вместе с командой АПЛ, Кубок страны и Кубок английской лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.