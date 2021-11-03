Форвард «Лестера» Дака: не можем позволить себе проиграть «Спартаку»

Нападающий английского футбольного клуба «Лестер Сити» Патсон Дака поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр».

Каждая игра важна, и мы не можем позволить себе проиграть матч. Мы играем дома перед нашими фанатами, и они возлагают большие надежды. Мы хотим показать, как много для нас значит участвовать в этом турнире, — цитирует Даку пресс-служба «Лестера».

Напомним, что в матче третьего тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» Дака записал на свой счёт четыре гола и помог английской команде одержать победу в гостях со счётом 4:2.

Дака пополнил состав «Лестера» в 2021 году. До этого момента он выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг», а также замбийские «Нчанга Рейнджерс», «Грин Баффалоз», «Кафуэ Селтик», «Пауэр Дайнамоз».

Ранее сообщалось, что эмиратский спортивный холдинг City Football Group Limited может выкупить долю акций «Спартака». По словам бывшего генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Анатолия Воробьёва, интерес к российскому клубу может быть обусловлен огромной фанатской базой.