https://static.news.ru/photo/aee1db94-42c6-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: kc-camapa.ru

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев оставшуюся часть сезона проведёт в московском «Спартаке» на правах аренды.

Эту информацию подтвердил изданию «Бизнес онлайн» агент футболиста Павел Андреев.

В первой части чемпионата РПЛ 22-летний форвард в 18 матчах за «Крылья Советов» забил 10 мячей (два — с пенальти) и ещё дважды не реализовал 11-метровые.

Ранее Соболев выступал за томскую «Томь» и красноярский «Енисей», а в самарской команде провёл также первую часть сезона-2018/19.

«Крылья Советов» после 19 туров нынешнего чемпионата занимают предпоследнее, 15-е место в таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. «Спартак» находится на десятом месте, имея 22 набранных очка.

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин всё-таки присоединится к команде, будучи отданным южанам в аренду, ранее писал NEWS.ru.