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Футбольный клуб «Зенит» интересуется полузащитником «Селтика» Джеймсом Форрестом.

Петербургская команда готова предложить за 28-летнего хавбека €13 млн, а уровень заработной платы составит €75 тыс. в неделю. Шотландский клуб не хочет продавать игрока, называя его одним из ключевых фигур команды, сообщает The Scottish Sun.

Форрест является воспитанником «Селтика» и восьмикратным чемпионом Шотландии. Сыграл за «зелёно-белых» 354 матча во всех турнирах. В его активе 148 очков (75 голов и 73 результативных передач).

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медицинское обследование перед переходом в «Локомотив». Решение о трансфере было достигнуто в четверг, 8 августа. В последующие два дня стороны согласовали последние детали, писал News.ru.