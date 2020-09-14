Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира

Лионель Месси из испанского клуба «Барселона» оказался самым высокооплачиваемым футболистом года. Эту информацию распространил журнал Forbes.
Доход Месси до выплаты налогов составит $126 миллионов, из которых $92 миллиона — заработная плата, ещё $34 миллиона — доходы от различных спонсорских контрактов,
Второе место в списке занял форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. 35-летний португалец заработал в течение года $117 млн. Нападающие французского ПСЖ Неймар ($96 млн) и Килиан Мбаппе ($47 млн) заняли третье и четвёртое места соответственно.
Как писал NEWS.ru, Месси сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба. В противном случае ему пришлось бы заплатить отступные в размере €700 млн.
31 августа Месси заявил, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считает себя игроком каталонского клуба. Именно с этим связано его решение. В контракте же звёздного футболиста прописано, что в случае пропуска от 11 до 30 дней тренировок он будет оштрафован на 25% от размера заработной платы. Сам Месси считал, что свободен от любых обязательств перед клубом и его действия не заслуживают какого-либо наказания.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен