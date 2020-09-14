Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира

https://static.news.ru/photo/a895ff28-f6bb-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Лионель Месси из испанского клуба «Барселона» оказался самым высокооплачиваемым футболистом года. Эту информацию распространил журнал Forbes.

Доход Месси до выплаты налогов составит $126 миллионов, из которых $92 миллиона — заработная плата, ещё $34 миллиона — доходы от различных спонсорских контрактов, сообщае т издание.

Второе место в списке занял форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. 35-летний португалец заработал в течение года $117 млн. Нападающие французского ПСЖ Неймар ($96 млн) и Килиан Мбаппе ($47 млн) заняли третье и четвёртое места соответственно.

Как писал NEWS.ru, Месси сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба. В противном случае ему пришлось бы заплатить отступные в размере €700 млн.

31 августа Месси заявил, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считает себя игроком каталонского клуба. Именно с этим связано его решение. В контракте же звёздного футболиста прописано, что в случае пропуска от 11 до 30 дней тренировок он будет оштрафован на 25% от размера заработной платы. Сам Месси считал, что свободен от любых обязательств перед клубом и его действия не заслуживают какого-либо наказания.