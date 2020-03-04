https://static.news.ru/photo/16ca2ae8-5e26-11ea-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ярослав Неелов/shinnik.com

Комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) наложила запрет на проведение матчей первенства на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.

Ближайший матч ФНЛ между «Шинником» и волгоградским «Ротором» должен состояться 15 марта на резервной арене ярославского клуба, сообщает пресс-служба ФНЛ.

Российский футбольный союз (РФС) объявил ранее, что матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона. Новая дата проведения матча будет определена позднее, писал NEWS.ru.