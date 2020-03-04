Комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) наложила запрет на проведение матчей первенства на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.
Ближайший матч ФНЛ между «Шинником» и волгоградским «Ротором» должен состояться 15 марта на резервной арене ярославского клуба, сообщает пресс-служба ФНЛ.
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Российский футбольный союз (РФС) объявил ранее, что матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона. Новая дата проведения матча будет определена позднее, писал NEWS.ru.
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