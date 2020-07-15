ФНЛ составила календарь на сезон-2020/21 для 22 клубов

https://static.news.ru/photo/facab552-c6a7-11ea-a042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал о создании календаря на сезон-2020/21 для 22 команд.

Проекты календарного плана разосланы клубам, сейчас он составлен на 22 команды, — цитирует Ефремова ТАСС.

Отмечается, что календарь будет более подробно обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС), а 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ, после чего утверждён исполнительным комитетом РФС.

Ефремов объяснил, что на данный момент есть 16 команд, которые должны играть в ФНЛ, а также к ним добавится пять команд-победителей дивизионов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Вопрос о том, кто станет 22-й командой на данный момент, решает РФС.

Для ритмичного календаря должно быть чётное количество участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду, — добавил президент ФНЛ.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.