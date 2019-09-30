https://static.news.ru/photo/1c40455c-e34c-11e9-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/Global Look Press

Во время футбольного матча в столице КНДР, который пройдёт в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, будет поднят государственный флаг Южной Кореи.

Встреча на территории Пхеньяна состоится 15 октября.

Представитель министерства объединения Республики Корея Ли Сан Мин заявил, что футбольный матч будет проведён в соответствии с международными стандартами.

Соответственно, вопрос с поднятием флага Южной Кореи также решится в соответствии с международной практикой, — передаёт слова Ли Сан Мина агентство Yonhap.

На данный момент в группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Азиатской конфедерации КНДР с шестью очками занимает первое место. Футболисты Южной Кореи идут следом. В их активе три очка и матч в запасе.

Как ранее писал News.ru, сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.