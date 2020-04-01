ФК «Зенит» ведёт переговоры о сокращении зарплат игроков

Генеральный директор футбольног клуба «Зенит» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что команде и тренерскому штабу могут сократить зарплаты на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Да, такие переговоры сейчас ведутся, —
рассказалТАСС Медведев.
Спортсмены пока никак не отреагировали на эту новость.
Как писал NEWS.ru, в Российском футбольном союзе сообщили, что все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая. Эта мера введена в связи с пандемией коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен