ФК «Зенит» ведёт переговоры о сокращении зарплат игроков

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Жертвой пандемии коронавируса стал владивостокский «Луч», который теряет профессиональный статус и снимется с розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус, — цитирует ТАСС сообщение. В следующем году команда будет выступать в первенстве любительских клубов. Отмечается, что с 1...