Футбол

ФК «Зенит» ведёт переговоры о сокращении зарплат игроков

21:02, 01 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор футбольног клуба «Зенит» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что команде и тренерскому штабу могут сократить зарплаты на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Да, такие переговоры сейчас ведутся, — рассказал ТАСС Медведев.

Спортсмены пока никак не отреагировали на эту новость.

Как писал NEWS.ru, в Российском футбольном союзе сообщили, что все футбольные соревнования приостановлены до 31 мая. Эта мера введена в связи с пандемией коронавируса.

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