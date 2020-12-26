«Зенит» предложил «Эвертону» €40 млн за нападающего Ришарлисона

https://static.news.ru/photo/b06bb1d6-485d-11eb-8db0-fa163e074e61_660.jpg Андраде Ришарлисон Фото: instagram.com/richarlison

Руководство петербургского ФК «Зенит» предложило английскому клубу «Эвертон» €40 млн за трансфер бразильского нападающего Андраде Ришарлисона. Самому форварду пообещали €10 млн в год в течение пяти лет.

Сборная России хочет улучшить лидерство, чтобы закрепить за собой лигу и без особых проблем выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне, — сообщает Fichajes.net.

23-летний Ришарлисон перешёл в «Эвертон» из «Уотфорда» летом 2018 года. В 14 матчах этого сезона он забил пять мячей и сделал три результативных передачи.

Издание отмечает, что футболист — ключевой игрок в «Эвертоне» и бразильцу будет очень сложно покинуть клуб, но миллионы от «Зенита», которые кажутся немыслимыми в тяжёлое для всей мировой экономики время, могут перевесить все остальные доводы.

Как писал NEWS.ru, эксперты УЕФА составили рейтинг лучших клубов в истории розыгрыша Лиги чемпионов. В статистику вошли показатели с 1955 года до наших дней. Самым лучшим клубом оказался мадридский «Реал». В активе «королевской» команды за указанный срок имеется 13 почётных трофеев Лиги чемпионов. На втором месте расположилась мюнхенская «Бавария» с шестью титулами. Третья позиция осталась за «Барселоной». Каталонцы становились лучшей командой Европы пять раз.