https://static.news.ru/photo/9d90ddba-d933-11e9-a03c-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал возвращение Александра Кокорина в команду. В пресс-службе петербургского клуба отметили, что нападающему предоставят возможность сыграть на профессиональном уровне.

«Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Детали контракта будут раскрыты позже, — заявили в пресс-службе, выразив надежду, что он сможет достаточно быстро набрать форму.

В клубе отметили, что на протяжении всего разбирательства главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддерживал футболиста и его семью и продолжает верить в волю и характер игрока.

Ранее News.ru сообщал о том, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Клуб успел подать заявку в Российский футбольный союз (РФС) в установленный срок.