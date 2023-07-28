УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в еврокубках в сезоне-2023/24

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить итальянский клуб «Ювентус» из соревнований под эгидой организации в сезоне-2023/24, сообщается на сайте организации. Туринцы должны были принять участие в Лиге конференций. Также команду обязали совершить дополнительные финансовые выплаты.

В УЕФА пришли к выводу, что клуб нарушил правила лицензирования и финансового fair-play. Кроме того, клубу придется выплатить дополнительный взнос в размере €10 млн, еще €10 млн являются условными.

В конце мая текущего года Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) принял решение лишить «Ювентус» десяти очков в чемпионате страны по причине финансовых махинаций. СМИ писали, что клуб может быть исключен из еврокубков на год или более — не только за махинации, но также за поддержку проекта европейской Суперлиги, отказ от которого ждут от нового руководства команды.

По итогам сезона «Ювентус» занял седьмое место в национальном первенстве.

Ранее стало известно, что бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Поводом для отставки стало поражение со счетом 0:3 от фарерской команды «КИ Клаксвик» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. За время его работы венгерский клуб два раза становился чемпионом страны и впервые за 47 лет вышел в плей-офф Еврокубка.