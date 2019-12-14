Краснодарский футбольный клуб «Урожай» планирует изменить название на «Кубань» в сезоне-2020/21.
Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу «Урожай» право использовать слово «Кубань» в названии. В планы клуба это входит со следующего года, —
сообщилив пресс-службе «Урожая» ТАСС.
Ранее клуб не мог сменить название из-за наличия у обанкротившейся «Кубани» долгов перед кредиторами.
Новым главным тренером «Урожая» был назначен Андрей Гордеев, писал ранее NEWS.ru.
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