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Международная федерация футбола (ФИФА) получила четыре заявки на проведение женского чемпионата мира 2023 года.

О своём намерении принять первенство заявили Бразилия, Колумбия, Япония, а также Австралия и Новая Зеландия (совместная заявка), сообщает пресс-служба ФИФА. В январе и феврале ФИФА посетит все страны, чтобы определиться...