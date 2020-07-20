ФК «Урал» принял отставку главного тренера Парфёнова

https://static.news.ru/photo/14a86e36-ca74-11ea-8c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

«Урал» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Кроме наставника, екатеринбургскую команду покинули также специалисты Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт с ними расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дмитрию Парфёнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну футбольный клуб «Урал» выражает благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!, — сказано в сообщении пресс-службы ФК «Урал».

Подготовкой «уральцев» к заключительной игре 30-го тура Российской Премьер-лиги, соперниками в которой им станет московский «Локомотив», займётся главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

Парфёнов подал в отставку после того, как команда проиграла «Химкам» в домашнем матче полуфинала Кубка России со счётом 1:3.

Как писал NEWS.ru, ранее петербургский «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России.