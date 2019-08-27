https://static.news.ru/photo/fc0ec476-c8d8-11e9-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) снимет с «Тюмени», выступающей в первенстве Футбольной национальной лиги (ПФЛ), ещё 6 очков.

Решение будет принято в течение двух недель, сообщает Sport24 .

В марте 2019 года КДК снял с клуба 6 очков, который выступал в первенстве Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2018/19, за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым. 4 февраля суд Лозанны удовлетворил жалобы игроков.

«Тюмень» должна была выполнить решение суда в течение недели, чтобы избежать наказание. Однако, клуб этого не сделал.

«Тюмень» в прошлом сезоне вылетела из ФНЛ. В сезоне-2019/20 в зоне «Урал-Поволжье» клуб идёт на 7-м месте в турнирной таблице.

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