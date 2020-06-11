Футбол

ФК «Торпедо» сократит бюджет на следующий сезон

12:21, 11 июня 2020 11
Фото: FC Torpedo Moscow, ФК Торпедо Москва/facebook.com

Московский футбольный клуб «Торпедо» сократит свой бюджет в сезоне-2020/21 Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее бюджет клуба составлял около 330 млн рублей, в настоящий момент речь идёт о сумме в 300 млн, сообщает «РБ-Спорт».

Как писал NEWS.ru, представители клубов Футбольной национальной лиги 30 апреля провели видеоконференцию, по итогам которой приняли решение о досрочном завершении первенства текущего сезона. Большинство клубов проголосовало за завершение сезона.

Первенство ФНЛ было приостановлено 17 марта после проведения матчей 27-го тура в связи с пандемией коронавируса. Итоги сезона-2019/20 будут зафиксированы по нынешнему положению команд в турнирной таблице. Таким образом, в следующем сезоне в случае прохождения лицензирования в Российской премьер-лиге будут выступать «Ротор» и «Химки».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях