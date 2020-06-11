ФК «Торпедо» сократит бюджет на следующий сезон

Фото: FC Torpedo Moscow, ФК Торпедо Москва/facebook.com

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 по футболу Алексей Сорокин заявил о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей за год до старта турнира.

Мы были готовы раньше, готовы и сейчас. Конечно, пандемия внесла определенную смуту в европейскую и мировую футбольную жизнь, но мы адаптируемся, — цитирует Сорокина ТАСС. Сорокин отметил, что если бы...