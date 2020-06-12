ФК «Тамбов» выплатит 16 млн долга за использование «Мордовии Арены»

https://static.news.ru/photo/55752e64-ad6d-11ea-97e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что задолженность перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за использование «Мордовии Арены» в качестве домашнего стадиона на матчах сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) будет погашена 16–17 июня.

Худяков подчеркнул, что все необходимые деньги клубу уже выделили.

Мы всё погасим во вторник-среду, в то же время как пройдём лицензирование. Размер задолженности составляет 16 миллионов рублей, — цитирует Худякова ТАСС.

Первую часть текущего сезона-2019/20 чемпионата России «Тамбов» проводил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, вторую — в Нижнем Новгороде. Домашний стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.