ФК «Спартак» опроверг массовое заражение COVID-19 молодёжного состава

https://static.news.ru/photo/72bd1f3e-c9da-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикации в СМИ о якобы массовом заражении игроков «Спартака-2» и молодёжного состава COVID-19 столичного клуба не соответствуют действительности. В данный момент, 19 июля 2020 года, у футболистов обеих команд плановый выходной день согласно расписанию тренировок, передаёт пресс-служба ФК «Спартак».

Одновременно с этим ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию нового типа голкипера «молодёжки» ФК «Спартак» (Москва) Александра Алексеева оказался положительным. Обследование проходило в одной из клиник Москвы. При этом на момент госпитализации ПЦР-тест игрока был отрицательным.

В настоящий момент Алексеев выписан из клиники и находится на изоляции в домашних условиях. Хотим отметить, что на момент госпитализации в связи с прохождением углубленного обследования вратарь молодежной команды не был допущен к тренировочному процессу и не контактировал с другими игроками, — говорится в сообщении.

Представители клуба отметили, что на тренировочной базе ФК «Спартак» (Москва) в Тарасовке сейчас проводят плановую дезинфекцию помещений перед заездом основного состава на подготовительный сбор перед новым сезоном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и здоровыми людьми. По данным силовиков, фигурант, используя соцсети, агитировал граждан принять участие в состязании.

Его собирались провести 20 июля 2020 года в Памплоне. Теперь задержанного обвинили в преступлении против здоровья населения.