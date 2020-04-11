ФК «Сочи» намерен продлить аренду Кокорина и снизить ему зарплату

https://static.news.ru/photo/f1ce6280-7c12-11ea-beec-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Футбольный клуб «Сочи» ведёт переговоры с форвардом Александром Кокориным о сокращении зарплаты. Об этом сообщил гендиректор команды Дмитрий Рубашко.

Он анонсировал уменьшение зарплат для игроков из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Однако в ситуации с Кокориным ситуация особая: права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту», а при переходе в «Сочи» на правах аренды футболист договаривался о выплате зарплаты сразу за все месяцы.

При этом турнир Российской премьер лиги приостановлен, а срок аренды истекает.

Планируется, что что Саша останется у нас. Мы должны продолжить чемпионат. Надеюсь, так и будет. В таком случае будем общаться, сдвигать срок аренды до конца сезона, — сказал Рубашко в интервью «РБ-Спорт».

Что касается зарплаты Кокорина, то как именно будет осуществлено сокращение, ещё предстоит решить. По словам гендиректора клуба, «это техническая часть».

О снижении зарплат с игроками договорились уже многие клубы Лиги.

Сезон Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта. На данный момент мораторий на спортивные соревнования в стране действует до 31 мая. В чемпионате России не были сыграны 22 тура из 30 запланированных.

Ранее футбольный клуб «Зенит» сообщил, что Андрей Аршавин вышел на работу курьером. Как писал NEWS.ru, он доставляет продукты пожилым и маломобильным болельщикам клуба.