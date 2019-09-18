Руководство донецкого футбольного клуба «Шахтёр» подарило представителям «Манчестер Сити» украинские паспорта и вышиванки. Традиционный приём в честь зарубежных гостей был организован перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в Харькове в среду, 18 сентября.
Делегацию «Шахтёра» с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, «Манчестер Сити» представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.