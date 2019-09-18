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Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жорди Альба не сможет помочь команде в течение двух-трёх недель из-за травмы, полученной во вторник в матче Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии».

Пресс-служба клуба сообщила, что проведённые тесты показали у футболиста травму подколенного сухожилия левой ноги. По информации испанской газеты Sport, Альба пропустит две-три недели и сможет помочь «Барселоне» не раньше 2...