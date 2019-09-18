Фото: twitter.com/FCShakhtar

Руководство донецкого футбольного клуба «Шахтёр» подарило представителям «Манчестер Сити» украинские паспорта и вышиванки. Традиционный приём в честь зарубежных гостей был организован перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в Харькове в среду, 18 сентября.

Делегацию «Шахтёра» с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, «Манчестер Сити» представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку заявил, что купил квартиру на Украине из-за частых матчей против «Шахтёра», писал News.ru.

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