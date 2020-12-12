ФК «Ротор» одержал первую домашнюю победу в РПЛ с 2004 года

https://static.news.ru/photo/9e32e0ca-3c7d-11eb-87bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc.rotor/vk.com

Футбольный клуб «Ротор» выиграл первый домашний матч в рамках чемпионата России с сентября 2004 года.

Мачт «Ротор» — «Уфа» закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 78-й минуте матча забил Камиль Муллин. С 73-й минуты матча игроки «Уфы» играли в меньшинстве после удаления Григория Морозова.

«Ротор» вылетел из Премьер-лиги России в 2005 году. По итогам незавершённого сезона-2019/20 в ФНЛ «Ротор» смог в новом сезоне пробиться в РПЛ.

Сегодняшняя победа стала для «Ротора» второй за первые 18 туров сезона-2020/21, 24 октября волгоградская команда в выездном матче обыграла московский «Локомотив» со счётом 2:1.

«Ротор» набрал 11 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице. «Уфа» с 13 очками — на 14-м месте.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил волгоградский «Ротор» с разгромным счётом 5:0.