ФК «Ростов» усилился нападающим молодёжной сборной Северной Македонии

https://static.news.ru/photo/0008dd04-c087-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Давид Тошевски Фото: vk.com/fcrostov

Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о подписании контракта с форвардом молодёжной сборной Северной Македонии Давидом Тошевски.

18-летний нападающий в чемпионате своей страны выступал за клуб «Работнички», в составе которого провёл 21 матч, забив пять мячей и сделав три результативные передачи.

Сообщается, что соглашение с Тошевски заключено одним из лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ) сроком на пять лет.

В предыдущем туре чемпионата РПЛ «Ростов» сыграл вничью (0:0) на выезде с самарскими «Крыльями Советов» и занимает после 26 туров четвёртое место в турнирной таблице, ранее писал NEWS.ru.