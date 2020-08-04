ФК «Ростов» представил новую форму пародией на сцену из «Джентльменов»

Фото: FC ROSTOV

26-летний аргентинский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала стал самым ценным игроком чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

В этом сезоне футболист забил 11 мячей, а также отдал 11 результативных передач. Он сыграл в 33 матчах. Лучшим вратарём стал Войцех Щесны из «Ювентуса», лучшим защитником — Стефан де...