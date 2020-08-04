ФК «Ростов» представил новую форму пародией на сцену из «Джентльменов»

Футбольный клуб «Ростов» в преддверии нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) представил новую игровую форму.
Главный тренер Валерий Карпин и игроки Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн представили игровой комплект пародией на сцену из «Джентльменов» Гая Ричи.
Чемпионат России сезона-2020/21 стартует 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА. Встреча состоится в 16:00.
Ранее сообщалось, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин останется в клубе из Ростова-на-Дону. Руководство клуба опровергло информацию о кадровых изменениях в составе коллектива, писал NEWS.ru.
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