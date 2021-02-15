ФК «Ростов» подписал контракт с нападающим из софийского ЦСКА

https://static.news.ru/photo/b025ca8e-6f6a-11eb-a9aa-96000091f725_660.jpg Али Соу (справа) Фото: Jp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гамбийский нападающий Али Соу, выступавший за болгарский футбольный клуб ЦСКА из Софии, перейдёт в российский ФК «Ростов».

Контракт, подписанный Соу с «Ростовом», рассчитан на 4,5 года, аналитики Transfermarkt оценивают стоимость игрока в €2 млн, сообщает MetaRatings.

26-летний футболист в текущем сезоне чемпионата Болгарии сыграл в 16 матчах, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.

«Ростов» сейчас занимает пятую строчку в чемпионате РФ по футболу, по итогам 19 матчей клуб набрал 32 очка. 21 февраля команда выйдет на поле против «Ахмата», 27 февраля сыграет с лидером турнирной таблицы РПЛ — петербургским «Зенитом».

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Ростов» официально объявил о подписании контракта с форвардом молодёжной сборной Северной Македонии Давидом Тошевски.