https://static.news.ru/photo/246f5dca-e127-11e9-8807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб «Оренбург» возьмёт с собой в Москву на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» 78-летнего болельщика московского клуба Валентина Леонова из села Кардаилово.

На матче «Оренбург» — «Спартак» Леонов развернул плакат, на котором написал, что является болельщиком «Спартака» с 1959 года. На игру в Москву он вылетит вместе с оренбургской командой.

Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берем нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч «Спартак» — «Оренбург», — сообщила пресс-служба оренбургского клуба.

Тот самый дедушка с плакатом поедет с нами в Москву на матч с @fcsm_official



https://t.co/2x3KXmFerv pic.twitter.com/PiOE6AfZT0 — ФК Оренбург (@fcorenburg) September 27, 2019

«Спартак» откликнулся на данную инициативу и организует для Леонова приём и экскурсию по Москве и музею на «Открытие Арене».

По итогам жеребьёвки 1/8 финала Кубка России по футболу определились хозяева всех матчей, писал News.ru.