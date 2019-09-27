https://static.news.ru/photo/246f5dca-e127-11e9-8807-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Футбольный клуб «Оренбург» возьмёт с собой в Москву на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» 78-летнего болельщика московского клуба Валентина Леонова из села Кардаилово.
На матче «Оренбург» — «Спартак» Леонов развернул плакат, на котором написал, что является болельщиком «Спартака» с 1959 года. На игру в Москву он вылетит вместе с оренбургской командой.
Много лет дедушка следил за матчами «Спартака» исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берем нашего земляка с собой на «Открытие Арену» на матч «Спартак» — «Оренбург», — сообщила пресс-служба оренбургского клуба.
Тот самый дедушка с плакатом поедет с нами в Москву на матч с @fcsm_official