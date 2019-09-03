https://static.news.ru/photo/440ef55e-ce4a-11e9-a02e-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Руководство футбольного клуба «Млада Болеслав» объяснило ситуацию с российским нападающим Николаем Комличенко.

Руководство «Млады Болеслав» не достигло соглашения ни с кем из тех, кто был заинтересован в услугах Николая Комличенко. Сотрудничество с ним будет продолжено, — сообщает пресс-служба на официальном сайте чешского клуба.

24-летний футболист является воспитанником ФК «Краснодар». В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 28 голов. Соглашение с форвардом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее появилась информация, что нападающим заинтересовался московский «Локомотив» и готов был за него заплатить €3,5 млн, однако в последний момент переход игрока сорвался.

Кроме того, спортсменом интересовались бельгийский «Гент», греческий ПАОК и столичный ЦСКА.

Защитник голландского «Витесса» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев переходит в клуб «Зенит» (Санкт-Петербург). Соглашение рассчитано на четыре года, писал News.ru.