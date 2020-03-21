https://static.news.ru/photo/4201b834-6c22-11ea-bf96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spada/Lapresse/Global Look Press

Технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом.

Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Отмечается, что сейчас они с сыном чувствуют себя хорошо. Паоло и Даниэль находятся на карантине, на котором пробудут до полного выздоровления, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Паоло Мальдини в составе «Милана» семь раз становился чемпионом Италии и один раз завоевал кубок страны. Он также является пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа. Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительным.