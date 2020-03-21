Технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом.
Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Отмечается, что сейчас они с сыном чувствуют себя хорошо. Паоло и Даниэль находятся на карантине, на котором пробудут до полного выздоровления, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Паоло Мальдини в составе «Милана» семь раз становился чемпионом Италии и один раз завоевал кубок страны. Он также является пятикратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа. Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительным.
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