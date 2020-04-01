ФК «Луч» подтвердил уход из ФНЛ в следующем сезоне

https://static.news.ru/photo/c2739574-7441-11ea-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Луч» Владивосток/vk.com

Жертвой пандемии коронавируса стал владивостокский «Луч», который теряет профессиональный статус и снимется с розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус, — цитирует ТАСС сообщение.

В следующем году команда будет выступать в первенстве любительских клубов.

Отмечается, что с 1 апреля профессиональные клубы Приморского края по решению Минспорта Приморья приостанавливают заключение контрактов со спортсменами на следующий сезон. При этом деньги на финансирование клубов направляются на борьбу с коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» не примет участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса.