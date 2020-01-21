https://static.news.ru/photo/86794c74-3c53-11ea-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский суд оштрафовал футбольный клуб «Локомотив» на 100 тысяч рублей за нарушение правил организации матча с испанским «Атлетико».

Представители суда утверждают, что в день проведения спортивного соревнования на стадионе отсутствовали необходимые приборы для обеспечения безопасности зрителей. В частности, не было рентгеновских рамок для досмотра посетителей, системы видеонаблюдения, средств обнаружения взрывчатых веществ и пр. Согласно документам, во время въезда автомобилей на территорию стадиона сотрудники не использовали ручные сканеры для досмотра транспортных средств, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, московский «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалок в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.