Московский суд оштрафовал футбольный клуб «Локомотив» на 100 тысяч рублей за нарушение правил организации матча с испанским «Атлетико».
Представители суда утверждают, что в день проведения спортивного соревнования на стадионе отсутствовали необходимые приборы для обеспечения безопасности зрителей. В частности, не было рентгеновских рамок для досмотра посетителей, системы видеонаблюдения, средств обнаружения взрывчатых веществ и пр. Согласно документам, во время въезда автомобилей на территорию стадиона сотрудники не использовали ручные сканеры для досмотра транспортных средств,
Как ранее передавал NEWS.ru, московский «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалок в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.
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