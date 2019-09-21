https://static.news.ru/photo/6e3a1690-dc89-11e9-a91f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kc-camapa.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что местный футбольный клуб «Крылья Советов» не будет предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву.

Он считает, что футболист не сможет послужить правильным ориентиром для самарской молодёжи, поэтому привлекать его в клуб не будут, передаёт « Интерфакс ».

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву вернуться к нормальной жизни после выхода на свободу. По его словам, случившееся послужит уроком для всех звёзд и всего общества.