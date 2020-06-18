ФК «Краснодар» рассказал об акциях в поддержку врачей на матче с «Динамо»

https://static.news.ru/photo/843df178-b154-11ea-9dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Краснодар» проведёт акции в поддержку медиков во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

В пресс-службе краснодарского клуба сообщили, что на трибуне будет размещён специальный баннер, на табло — показан видеоролик, а футболисты выйдут на матч с повязками на рукаве. На 20-й минуте игра будет остановлена для аплодисментов в адрес врачей, которым выделили 50 билетов, передаёт ТАСС.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.