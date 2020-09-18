ФК «Дженоа» арендовал нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцу

Футбольный клуб «Дженоа» подписал контракт об аренде хорватского форварда Марко Пьяцы у туринского ФК «Ювентус» на один сезон.
Пьяца по соглашению между командами перейдёт в «Дженоа» до 30 июня 2021 года,
Также 19 сентября клуб из Генуи подписал контракт об аренде защитника «Челси» Давиде Дзаппакосты.
Вторую половину прошлого сезона Пьяца играл за бельгийский «Андерлехт». За свою карьеру он провёл 24 матча за сборную Хорватии и забил за национальную команду один гол.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перешёл в итальянский клуб «Аталанта».
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