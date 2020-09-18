ФК «Дженоа» арендовал нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцу

Фото: Marko Pjaca/facebook.com

Бывший футболист Александр Кержаков, забивший больше всех голов в истории российского футбола (233 гола), согласился стать главным тренером клуба «Томь». Об этом журналистам рассказал источник, близкий к окружению коллектива.

Он отметил, что вопрос о назначении 37-летнего старшего тренера юношеской национальной команды решён положительно. Кержаков приступит к работе в «Томи» в середине следующей недели. В настоящее время экс-игрок петербургского «Зенита»...