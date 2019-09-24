Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что полузащитник Павел Мамаев может заявиться в лигу до 26 сентября, чтобы получить игровую практику.

Мы были бы только рады, у нас можно заявиться в любой клуб до 26 сентября. Дальше в наш регламент, как и в любой другой, можно внести изменения. Для популяризации футбола...