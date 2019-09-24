Футбольный клуб «Динамо» извинился перед маленьким болельщиком, который расплакался после очередного поражения москвичей.
Пост с извинениями размещён на официальной странице клуба Instagram.
Нам стыдно за эти слёзы. Мы постараемся не подводить тебя, малыш, — гласит подпись клуба под видео.
Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступавший за «Динамо» с 2008 по 2015 год, отметил эту публикацию лайком.
После 10 туров «Динамо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 10 очков, сумев добиться победы лишь в двух матчах. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов продолжит работать в команде до зимней паузы в чемпионате России, писал News.ru.